عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا اليوم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور/ أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي: "توجه مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالشكر والعرفان لكافة الكوادر والأطقم الطبية الأبطال من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين وعلى رأسهم وزير الصحة الشيخ/ الدكتور باسل حمود الصباح بمناسبة يوم الطبيب العالمي والتي صادفت يوم الثلاثاء الماضي مسجلا بالتقدير والإكبار ما بذلوه من جهود جبارة وتضحيات مشهودة في مواجهة جائحة كورونا بكل إخلاص وتفان وعلى مدار الساعة منذ بدايتها وحتى الآن وقد أكد مجلس الوزراء ثقته الكبيرة في قدرتهم بإذن الله تعالى على تجاوز هذه الظروف الاستثنائية الصحية التي طالت العالم أجمع معربا عن حرصه على تقديم كل عون ودعم ليمكنهم من أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور/ باسل حمود الصباح حول آخر التطورات والمستجدات لجائحة كورونا على المستويات العالمية والإقليمية في ظل انتشار موجة جديدة وارتفاع عدد المصابين حول العالم كما عرض على مجلس الوزراء تقييما للوضع الصحي في البلاد بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع من تطبيق قرار منع التجول الجزئي في جميع مناطق دولة الكويت وضمن إطار الجهود التي تبذلها السلطات الصحية لرصد ومتابعة حالات الإصابة في البلاد حيث بلغ مجمل حالات الإصابة منذ بداية الجائحة وحتى يوم أمس عدد (103ر232) حالات إصابة بنسبة بلغت 97ر13 بالمئة كما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج (210ر14) حالات بنسبة شفاء بلغت 3ر96 بالمئة ولله الحمد وعدد (241) حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة في حين بلغ عدد الوفيات 1313 حالة وفاة.

كما أحاط مجلس الوزراء علما بنتائج تنفيذ خطة التطعيم ضد (كوفيد ـ 19) في الكويت حسب مراحلها وفئاتها وإجمالي أعداد من تلقى اللقاح من الكويتيين والمقيمين في مراكز التطعيم الموزعة في مناطق الكويت المختلفة وذلك ضمن الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة لمحاصرة هذا الوباء.

وقد أكد مجلس الوزراء مجددا على أن الالتزام بالاشتراطات الصحية وتلقي التطعيم هما السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة وصحة من يعيش على هذه الأرض الطيبة واجتياز هذه الجائحة بأفضل النتائج بإذن الله.

وضمن هذا السياق تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولا: 1) الاستمرار في تطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد اعتبارا من مساء يوم الخميس الموافق 8/4/2021 على أن يبدأ الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي وذلك حتى صباح يوم الخميس الموافق 22/4/2021 وسوف يتم مراجعة هذا القرار في حينه وبعد إعادة تقييم الوضع الوبائي في البلاد.

2) السماح أثناء فترة الحظر الجزئي خلال شهر رمضان المبارك بالتالي:- ‌أ) خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي ومراكز تسويق الغذاء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الثالثة صباحا .

ب) من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية.

‌ج) التسوق بنظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

3) تكليف الجهات المعنية - كلا في مجال اختصاصه - بتنفيذ ما جاء بالقرار.

ثانيا: استثناء من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (123/أولا/1) بتاريخ 22/2/2021 بشأن إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية يسمح بالخروج من تلك المنافذ للفئات التالية:- 1) المواطنون أصحاب الماشية المتواجدة عبر المنافذ على أن يتم تقديم ما يثبت ملكيتهم لتلك الماشية كما يسمح أيضا لمرافقيهم من العمالة المنزلية.

2) المقيمون في البلاد (المغادرة فقط)".