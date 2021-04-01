"القوى العاملة": مخالفات للإجراءات الاحترازية في أسواق ومحال تجارية بمنطقة "الري"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية اليوم الخميس رصد فريق المفتشين التابع لها مخالفات عدة للإجراءات الاحترازية المعمول بها لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك في الأسواق المركزية والمحال المحاذية لأحد المجمعات التجارية منطقة الري.

وقالت رئيس فريق التفتيش فاطمة الجليبي في تصريح صحفي إن الجولة التي استهدفت الوقوف على مدى التزام العاملين ومرتادي الأسواق بتطبيق الاشتراطات الصحية أسفرت عن رصد مخالفات تضمنت عدم التزام بارتداء الكمام وعدم وضع ملصقات على الأرضية لتحديد المسار بغية تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضافت الجليبي أن عدد الزيارات الميدانية للفريق في الفترة من 30 يونيو 2020 حتى 26 فبراير الماضي ناهز ال46 ألف زيارة حررت خلالها 12410 إنذارات و مخالفة 80 جهة مبينة أن لفريق النسائي نفذ 28 ألف جولة مماثلة أسفرت عن تحرير 4400 إخطار لتلافي مخالفة فضلا عن مخالفة 444 جهة وإصدار أربعة أوامر إغلاق.

وبينت أن الفريق النسائي يختص بالتفتيش على صالونات النساء والمعاهد والعيادات والخياطين إلى جانب أنشطة أخرى مشددة على أنه "حال تكرار المخالفة يحال المخالف إلى القضاء".

من جانبه أكد الضابط القضائي في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله العتيبي في تصريح مماثل إن اللجنة التفتيشية تقوم بدورها للتأكد من مدى التزام الجهات والمحال بالاشتراطات الصحية ومن ضمنها الالتزام بالحماية الشخصية وتوفير معقمات الأيدي لدى المداخل ومكاتب الاستقبال فضلا عن فحص درجات الحرارة.

وأهاب العتيبي بأصحاب الأعمال بالحرص والمتابعة على تطبيق هذه الاشتراطات لحين انتهاء الجائحة مشيرا إلى رصد عدد من المخالفات خلال الجولة.