الدكتورة دينا الضبيب: افتتاح 12 عيادة تخصصية لهشاشة العظام في مراكز الرعاية الأولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة دينا الضبيب افتتاح 12 عيادة تخصصية لهشاشة العظام في مراكز الرعاية بعد تأهيل الكوادر الطبية بالتنسيق مع الرابطة الكويتية لهشاشة العظام.

وأشارت الضبيب في تصريح صحفي اليوم الخميس إلى قيام الإدارة بالتنسيق والتعاون مع الرابطة الكويتية لهشاشة العظام بتنظيم دورة تدريبية لتشخيص وعلاج ومتابعة مرضى هشاشة العظام هذا استمرت ثلاثة أشهر واشتملت على محاضرات وتدريبات وورش عمل لأطباء العائلة في الرعاية الأولية.

وأوضحت أن المشاركين في الدورة بلغ عددهم 13 طبيبا كما تم الاتفاق والتنسيق مع رئيس الرابطة الكويتية لهشاشة العظام الدكتورة نادية العلي على عقد دورة تدريبية أخرى في سبتمبر المقبل وذلك لتأهيل عدد أكبر من أطباء الرعاية الصحية الأولية تمهيدا للتوسع في هذه العيادات.

ولفتت الضبيب إلى أن العيادات التي تم تدشينها كانت بواقع عيادة في المراكز الصحية بدر النفيسي ومنيرة العيار وعلي محمد ثنيان الغانم وشيخان الفارسي وشريفه العوضي وعبدالله وشريفه المحري وعبدالرحمن الزيد ومراكز القيروان والنزهة والرابية وعبدالله المبارك وصباح السالم الجنوبي والفنطاس التخصصي.

وأشارت الضبيب إلى أن العمل على التوسع في العيادات التخصصية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تسهيل تقديم الخدمة للمواطنين وفق أفضل المعايير اللازمة.