"التعليم العالي": السماح للطلبة المبتعثين بدراسة الفصل الصيفي وفقا للنظام المعتمد في جامعاتهم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية اليوم الخميس اعتماد مقترح السماح للطلبة الدارسين بالخارج دراسة الفصل الصيفي في جامعاتهم المقيدين بها وفقا لنظام الدراسة المعتمد لدى جامعاتهم فقط.

وقالت الناطق الرسمي الوكيل المساعد للبعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان في تصريح صحفي إن" لجنة معادلة الدرجات العلمية ما فوق الثانوية العامة اعتمدت مقترح الوزارة بالسماح للطلبة المقيدين بدراسة الفصل الصيفي بجامعاتهم سواء بالحضور أو عن طريق التعليم الإلكتروني و(العبء الدراسي) المسموح به في الجامعة المقيد بها الطلبة".

وأضافت السنان أن هذه القرارات تأتي في مصلحة الطلبة معربة عن تمنياتها منهم الالتزام بالتوصيات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية نظرا إلى خطورة الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميا.