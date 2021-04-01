"التطبيقي" الكويتية: قبول 2019 طالبا وطالبة من المتقدمين للعام الدراسي "2020-2021"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية اليوم الخميس قبول 2019 طالبا وطالبة من المتقدمين لكليات ومعاهد الهيئة للعام الدراسي (2020-2021).

وقال عميد القبول والتسجيل في الهيئة الدكتور مشعل المنصوري في تصريح صحفي إنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات وأبناء الشهداء والدبلوماسيين المستوفين لشروط القبول بالاضافة إلى بقية الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة في الهيئة.

وأضاف المنصوري أن المقبولين تم توزيعهم بحسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية علما بأن اجتياز المقابلة الشخصية هي شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية العلوم الصحية (تخصص طوارئ طبية) وكلية التمريض والتي ستكون في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 6 و7 أبريل الجاري في الفترة ما بين ال11 صباحا حتى ال1 ظهرا للمقبولين في الفصل الثاني.

وأفاد بأنه سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الانجليزية للمقبولين في جميع الكليات يوم الخميس الموافق 8 أبريل إلكترونيا عن طريق برنامج (تيمز) مؤكدا أنه سيتم الاعلان عن نتائج قبول طلبة المنح في وقت لاحق.