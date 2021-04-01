"الأرصاد": رياح مثيرة للغبار وفرصة لأمطار خفيفة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت ادارة الارصاد الجوية الكويتية ان يشهد طقس البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي من جهة الغرب مصحوبا بنشاط في الرياح مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة كما تتكاثر السحب تدريجيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الطقس نهار اليوم الخميس حار وغائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين (15 و45) كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا لاحقا.

وأضاف القراوي ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (37 و39) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج (2 و6) اقدام.

وذكر ان الطقس الليلة معتدل وغائم جزئيا والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ما بين (10 و40) كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (19 و21) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج (2 و 5) اقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه مائل للحرارة وغائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (34 و36) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج (1 و4) اقدام.

وبين ان الطقس ليل غد الجمعة مائل للبرودة وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا (15 و45) كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوف ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج (2 و6) اقدام.

وقال القراوي ان الطقس نهار يوم السبت مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين (15 و45) كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين (22 و24) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج (2 و6) اقدام.

واشار إلى ان طقس ليل السبت مائل للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على السواحل (15 و45) كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين (14 و16) درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين (2 و6) اقدام.