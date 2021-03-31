وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح يؤكد ضرورة التنسيق بين "الجمارك" والأجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الأربعاء ضرورة التنسيق بين الإدارة العامة للجمارك وجميع الأجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل بجميع المنافذ الجمركية.

وذكر بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة أن وزير الداخلية أعرب خلال استقباله المدير العام للادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي عن التقدير لجهود منتسبي (الجمارك) مثنيا على كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم.

وأشار البيان إلى توجيه وزير الداخلية بعض الملاحظات التي من شأنها الارتقاء بالعمل والسعي إلى تطوير نظم وأساليب العمل الأمني عبر النظم الالكترونية الحديثة وتأهيل العناصر البشرية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه أكد المدير العام للادارة العامة للجمارك أن رجال الجمارك سيكونون العين الساهرة على حماية أمن الوطن وسيؤدون واجبهم بكل تفان وإخلاص.