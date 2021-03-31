الأمير يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين تتضمن العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث سلم سموه رعاه الله رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين بما يخدم الأهداف والطموحات المشتركة كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وقد حمله سموه حفظه الله ورعاه تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والنماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني السابق.

هذا وقد أشاد سموه رعاه الله بأدائه لمسؤولياته بكل تفان وإخلاص معربا سموه عن شكره وتقديره له على ما بذله من جهد وعطاء لخدمة وطنه وذلك خلال فترة توليه منصبه متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.