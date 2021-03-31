مستشار رئيسة الحكومة الألمانية يشيد بدور الكويت في تعزيز امن واستقرار المنطقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشاد يان هيكر مستشار رئيسة الحكومة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء بدور دولة الكويت في تعزيز امن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب هيكر في بيان صادر عن السفارة الكويتية بألمانيا بعد لقاء مع سفير دولة الكويت نجيب البدر بمقر المستشارية الألمانية عن تقديره الشديد للجهود التي تبذلها الكويت في مجال الإغاثة والوقاية من الأزمات.

وقال ان العلاقات الالمانية الكويتية مميزة في جميع المجالات مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة والمؤسسات الكويتية في مجال الإغاثة من الأزمات والكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية.

من جانبه قال السفير نجيب البدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء انه بحث مع المسؤول عددا من المسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك وناقش ملفات إقليمية ودولية.

وأضاف البدر انه لمس خلال اللقاء مدى تقدير الحكومة الألمانية الواسع للدور الذي تقوم به الكويت تجاه مختلف القضايا السياسية والإنسانية والتنموية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد بالتنسيق والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل والرغبة في تطوير آفاق التعاون الى مستويات أعلى.