وزير النفط يترأس وفد دولة الكويت إلى اجتماعي لجنة "JMMC" و"أوبك +"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يترأس وزير النفط ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال28 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) المقرر اليوم الأربعاء والاجتماع الوزاري ال15 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها (أوبك +) المقرر عقده غدا الخميس وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الوزير الفارس في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط إن دولة الكويت تدعم كل الجهودالتي تتخذها منظمة (أوبك) والمنتجون المستقلون من خارجها من خلال التزامها الكامل بتخفيض مستويات الإنتاج بالشكل المطلوب والمتفق عليه والذي ساهم بشكل كبير في تحسن ميزان العرض والطلب خلال الفترة الماضية.

كما أكد حرص دولة الكويت على نجاح كل جهود المنظمة الهادفة إلى تحقيق توازن السوق والعودة بمستويات المخزون النفطي إلى المستويات الطبيعية مضيفا أن قرارات (أوبك +) تتسم بالنهج اليقظ لمواكبة الأحداث المتغيرة لاحتياجات السوق والتي تقررها المنظمة شهريا خلال الاجتماع الدوري.

وأشاد بالتعاون بين جميع دول المنظمة والشركاء من خارجها في إطار جهودهم المستمرة في العمل والتعاون المشترك لدعم استقرار سوق النفط وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي من خلال الحفاظ على تدفقات ثابتة للطاقة عالميا.

وأثنى على القرار التوافقي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع السابق الذي يقضى بتمديد التخفيضات الحالية بالإنتاج مدة شهر إضافي خلال شهر أبريل 2021 مشيدا كذلك بمبادرة المملكة العربية السعودية الشقيقة باستمرار خفض إنتاجها بشكل طوعي خلال شهر أبريل الذي سيدعم الاستقرار في الأسواق النفطية وعلى الجهود والمشاورات التي قادتها السعودية بشكل مكثف مع روسيا ومع بقية الدول المشاركة في اتفاق (أوبك +).

وأبدى الوزير الفارس "تفاؤلا حذرا" بخصوص بوادر تحسن مؤشرات الأسواق النفطية خصوصا مع انتشار توزيع لقاحات فيروس كورونا والتعافي التدريجي في نشاط الصناعة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

ويضم وفد دولة الكويت إلى الاجتماعين علاوة على الوزير الفارس كلا من محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) هيثم الغيص والممثل الوطني للكويت لدى (أوبك) محمد الشطي.