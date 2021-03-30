"الإطفاء": السيطرة على حريق مخزن تابع لجمعية العبدلي الزراعية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت قوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء تمكن فرقها من السيطرة على حريق اندلع في مخزن تابع لجمعية العبدلي الزراعية قطعة (4) واقتصرت الأضرار على الماديات.

وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) في بيان صحفي إن غرفة العمليات تلقت بلاغا في وقت سابق من صباح اليوم يفيد بنشوب الحريق وعلى إثره قامت بتوجيه فرق الإطفاء من مراكز العبدلي والصبية والصليبيخات والإسناد.

وأضافت أن فرق الإطفاء عملت على مكافحة الحريق الذي تفوق مساحته 3000 متر مربع وتمكنت من السيطرة على الحادث حيث استمرت عملية مكافحة الحريق لحين إخماده بشكل كامل من دون وقوع أي إصابات بشرية.