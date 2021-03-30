مجلس الأمة والحكومة يؤبنان النائبين الأسبقين باسل الراشد وبدر العجيل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أبن مجلس الأمة النائبين الأسبقين باسل سعد الراشد وبدر ضاحي العجيل، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. وتقدم الغانم باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيدين وللشعب الكويتي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الرئيس مرزوق علي الغانم في كلمة له خلال جلسة اليوم مؤبنا الراحل بدر العجيل ' فقدت الكويت قبل أيام واحدا من روادها ورجالها المخلصين وهو العم بدر ضاحي العجيل الذي شغل المقعد النيابي وحظي بتمثيل مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث عام 1971'.

وعدد الغانم مناقب الراحل قائلا 'كان الفقيد قامة قانونية كويتية بارزة حيث كان أول نائب عام بالكويت في أوائل ستينيات القرن الماضي إضافة إلى دوره النيابي والسياسي حيث عرف عنه الرزانة السياسية وإخلاصه وتفانيه في العمل لما فيه خير الوطن والمواطنين'.

كما أبن الرئيس الغانم خلال الجلسة النائب الأسبق الراحل باسل سعد قائلا إن 'الراحل شغل المقعد النيابي وحظي بتمثيل الأمة في الفصل التشريعي العاشر عام 2003 '، مضيفا أنه 'برغم قصر تجربة الفقيد البرلمانية إلا أن أثرها كان كبيراً فقد كان الفقيد مثالاً للسياسي الخلوق والبرلماني المخلص'.

بدروها أبنت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص الفقيدين الراحلين، كما أشاد الحريص بمناقبهما وتفانيهما في العمل بإخلاص خلال فترة تمثيلهما الأمة داخل قاعة عبدالله السالم.