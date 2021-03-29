"الصحة": 1251 إصابة جديدة ب(كورونا) وشفاء 1346 وتسجيل 12 حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 229550 فيما تم تسجيل 1346 حالة شفاء و12 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1298.

وقال الدكتور السند لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين انه تم تسجيل 1346 حالة شفاء في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 213942 حالة.

وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 2ر93 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 244 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتهھا بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14310 حالات.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 8104 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 2037799 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 4ر15 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهھات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهھام باحتواء انتشار الفيروس.