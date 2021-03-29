"هيئة ذوي الإعاقة": حريصون على توفير كل الخدمات وإيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الاعاقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الكويتية اليوم الاثنين سعيها الدائم لتوفير كل الخدمات وإيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الإعاقة بما في ذلك صرف الأجهزة التعويضية سواء الكراسي المتحركة أو السماعات الطبية وغيرها. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة مبارك البداح في بيان صحفي إن لدى الهيئة لجانا فنية متخصصة تتولى فحص الشخص ذي الإعاقة والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة به لتقدير احتياجه للكرسي المتحرك والنوعية والمواصفات الفنية التي تتناسب والظروف الصحية لطالب الكرسي.

وأوضح البداح أن الهيئة حريصة على توفير سبل الراحة وتيسير كل الإجراءات لذوي الإعاقة ولا تدخر جهدا في سرعة توفير الكراسي المتحركة لهم.

وأشار إلى أنه منذ عام 2018 حتى الآن تم تشكيل ثلاثة فرق عمل بالهيئة وكل فريق مكون من عدد من الفنيين المتخصصين من الكوادر الطبية وغيرهم من أجل سرعة تلبية حجم واحتياجات طلبات الكراسي المتحركة وسرعة انجاز آلية الفحص واختيار الكرسي المتحرك المناسب من حيث المواصفات الفنية لمستحقيه من ذوي الإعاقة.

وأضاف أنه بعد ادخال الهيئة واعتمادها لنظام الميكنة في الإجراءات حدثت طفرة واضحة في توزيع الكراسي المتحركة منذ بدء توزيعها في عام 2011 ما يدل على مدى الإنجاز الذي تحقق في صرف الكراسي المتحركة ومدى اهتمام الهيئة بتطوير نظم وآلية عمل صرف الكراسي الطبية المتحركة وتسريع إجراءات الصرف لخدمة وراحة الأبناء من ذوي الإعاقة.