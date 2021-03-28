جامعة الكويت: قبول 36 طالبا وطالبة من غير الكويتيين للفصل الدراسي الثاني "2021/2020"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت جامعة الكويت اليوم الأحد قبول 36 طالبا وطالبة من غير الكويتيين خريجي المرحلة الثانوية المتقدمين الى الجامعة للفصل الدراسي الثاني (2021/2020).

وقالت مديرة ادارة القبول بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت هند السالم في تصريح صحفي إن الطلبة ال36 الذين تم قبولهم من مختلف الجنسيات وهم من الذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.

وأوضحت السالم أن هذا العدد يشمل أبناء وأزواج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأبناء وأزواج كل من الهيئة الاكاديمية المساندة ومدرسي اللغات وأبناء العاملين بالجامعة الى جانب أبناء وأزواج الدبلوماسيين ومنح الرئيس الاعلى للجامعة من الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضافت أن الطلبة المقبولين ليسوا من أبناء الكويتيات وأزواج الكويتيين وأبناء الشهداء ومنح الطلبة المتفوقين ومواطني دول مجلس التعاون المقيمين في دولة الكويت.

وذكرت أن قبول الطلبة غير الكويتيين تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية وفقا لقرار مجلس الجامعة.

وأشارت إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول التي تنص على أنه يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من تخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص.

وبينت أنه سيتم ارسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين يحدد فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها وموعد مراجعة صالة القبول والتسجيل لاعتماد القبول.