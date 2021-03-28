"الصحة": 1121 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1236..وتسجيل 7 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأحد تسجيل 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 228299 حالة فيما سجلت 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1286 حالة.

وأضاف السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تسجيل 1236 حالة شفاء من الاصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 212596 حالة.

وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 1ر93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 251 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14417 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 6852 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2029695 فحصا مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4ر16 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهاھت الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.