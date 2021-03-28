النادي الكويتي للغوص والانقاذ ينضم إلى عضوية الاتحاد الدولي للانقاذ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للغوص والانقاذ المهندس طلال السرحان اليوم الأحد قبول الاتحاد الدولي للانقاذ لعضوية الكويت بصورة كاملة لتصبح أحد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 124 دولة.

وقال السرحان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن النادي سيحرص على تمثيل دولة الكويت خير تمثيل في مختلف الاستحقاقات مؤكدا سعي النادي لتحقيق نتائج مميزة تضع الكويت على منصات التتويج.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وذلك من أجل السماح للاعبيها بالمشاركة مع النادي في البطولات الخارجية منها بطولة العالم التي ستقام في إيطاليا العام المقبل والتي ستكون باكورة مشاركات النادي بعد الانضمام للاتحاد الدولي للعبة.

وأهدى انجاز قبول العضوية إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وتوجه بالشكر إلى كل من ساهم بهذا الانجاز وأعضاء مجلس الإدارة وإلى رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح وإلى نائب اللجنة الأولمبية الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح على دعمهما اللا محدود للنادي منذ اشهاره.