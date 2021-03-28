الكويت تدين وتستنكر بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه مدينة "خميس مشيط" السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات لإطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد الحاجة الملحة لتحرك دولي حاسم لردعها ووضع حد لها نظرا لما تشكلة من تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها بما يحفظ للبلد الشقيق أمنة واستقراره ويحقن دماء شعبه لاسيما في إطار المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة ‏لإنهاء الصراع في اليمن والتي حظيت بتأييد دولي واسع.

وأكدت الوزارة على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.