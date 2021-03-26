الصحة: 1548 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1253 وتسجيل 12 حالة وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة تسجيل 1548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 225980 حالة فيما سجلت 12 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1270 حالة.

وقال الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 1253 حالة شفاء من الإصابة ب(كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 210024 حالة.

وأوضح أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن لافتا الى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 93 في المئة.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 242 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14686 حالة.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 9656 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 2015114 فحصا مشيرا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 16 في المئة.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.