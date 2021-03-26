القنصل الشمالي: العلاقات الكويتية - الصينية تمر بأفضل حالاتها وبقواعد صلبة رسمت خريطة العمل والتعاون بين البلدين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أشادت نائبة عمدة مدينة شنغهاي زونغ مينغ بالعلاقات الكويتية – الصينية لرسمها "قصة نجاح كبيرة ومثالاً رائعاً للعلاقات الثنائية بين الدول".

وذكرت القنصلية العامة لدولة الكويت بشنغهاي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع نائبة عمدة مدينة شنغهاي زونغ مينغ بالقنصل الكويتي مشعل مصطفى الشمالي وذلك بمناسبة الذكرى ال50 لتأسيس العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

وأعربت مينغ عن تطلع بلادها لـ 50 عاماً قادماً من التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات مشيرة إلى مساهمة جائحة فيروس (كورونا المستجد كوفيد – 19) في توثيق العلاقات بين البلدين بشكل استثنائي.

من جانبه قال القنصل الشمالي ان العلاقات الكويتية - الصينية تمر بأفضل حالاتها وبقواعد صلبة رسمت خريطة العمل والتعاون بين البلدين وتعمقت بصورة جلية خلال فترة تفشي جائحة (كوفيد – 19) مؤكدا اهتمام الكويت بالعمل على توطيد وتوسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

واوضح بيان ان الشمالي قام خلال اللقاء بتسليم نائبة العمدة درعا تذكاريا قامت القنصلية العامة بتصميمه احتفالا بهذه المناسبة كما تم تسليمه لعدد من كبار المسؤولين في مدينة شنغهاي والمقاطعات الواقعة ضمن اختصاص القنصلية.