جامعة الكويت تدعو خريجيها لاستلام شهادة التخرج الفخرية وسجل الخريجين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هنأت مديرة إدارة شؤون الخريجين بعمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت فاطمة يوسف العميري جميع خريجي وخريجات العام الجامعي 2019/2020،وأوضحت أنه نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلادب سبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 وما تبعه من اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية فإنه تعذر إقامة حفلات التخرج، وذلك تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن التباعد الاجتماعي،مشيرة إلى أن إدارة شؤون الخريجين ماضية في توزيع شهادات الخريجين الفخرية وسجل الخريجين على جميع خريجي العام الجامعي 2019/2020.

وأشارت العميري أنه وكعادتها تقوم الإدارة بتجهيز الشهادة الجدارية (الفخرية) لكل خريج وهي نسخة واحدة فقط، ودعت جميع الخريجين إلى ضرورة استلامها والحرص على اقتنائها، مشيرةً إلى أن هذه الشهادة معتمدة رسمياً، وأوضحت أنه بإمكان جميع خريجي العام الجامعي 2019/2020 الدخول على الرابط التالي: https://delicon.co/kuform2/ وإتمام الخطوات للحصول على الشهادة الفخرية وسجل الخريجين.

وأضافت العميري أن إدارة شؤون الخريجين قد قامت بإصدار سجل الخريجين للعام الجامعي 2019/2020، مهيبةً بجميع الخريجين الحرص على استلام سجل الخريجين، وهو كتاب يوضع فيه أسماء وصور جميع الخريجين والخريجات للعام الجامعي، والذي يعد ذكرى جميلة يحملها كل خريج من جامعة الكويت.



وتسهيلاً من جامعة الكويت على خريجيها،أشارت العميري إلى تعاون الإدارة مع شركة التوصيل الخاصة بالجامعة وبتكلفةٍ رمزية، وتم عمل رابط خاص لطلب الشهادة الفخرية، مؤكدةً أن الشهادة والسجل هما نسخة واحدة فقط تصل للخريجين لمنازلهم حفاظًا على سلامتهم وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الموقر.