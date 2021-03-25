دولة الكويت تزود إقليم كردستان العراق بمواد مختبرية لفحص "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ان دولة الكويت زودت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق بحقائب فحص مختبرية مساهمة منها في جهود مواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وذكرت المنظمة في بيان أن دولة الكويت أرسلت شحنة ضمت 9050 حقيبة فحص مختبري و9050 واسطة نقل فيروسي إلى إقليم كردستان وتسلمتها وزارة الصحة بالإقليم.

وأضاف البيان أن هذه الشحنة ستساعد في زيادة عمليات فحص الفيروس مع ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها حاليا في العراق والاقليم.

وعبرت المنظمة عن شكرها وتقديرها لدولة الكويت على المساهمة في تأمين هذه الشحنة.

وكانت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق قد حذرت في وقت سابق من ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس إذ أعلن وزير الصحة سامان البرزنجي في بيان أن معدل الإصابات ارتفع الى 3ر10 بالمئة في الوقت الذي لا ينبغي فيه تجاوز المعدل 5 بالمئة.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في الإقليم أظهر ان معدل الاصابات بلغ ضعفي ما تم تسجيله مؤخرا.

وقدمت دولة الكويت معونات طبية الشهر الماضي لحكومة إقليم كردستان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية شملت إمدادات وأجهزة طبية تزن 13 طنا بقيمة مليون دولار بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية للعاملين الطبيين ومعدات تشخيص فيروس (كورونا) ومكثفات الاوكسجين وأجهزة فحص نسبة الاكسجين وأسرة وأجهزة وحدات العناية المركزة وتجهيزات أسرة المستشفيات والأثاث الطبي وأجهزة مراقبة المرضى وغيرها.

ومولت دولة الكويت نشاطات لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة فيروس (كورونا) بالعراق خلال الفترة الماضية بإقليم كردستان من خلال تسليم ست سيارات اسعاف لوزارة الصحة في الإقليم لتحسين الخدمات الإسعافية والمنقذة للحياة للسكان واللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في محافظة (اربيل) شمالي العراق إضافة إلى 22 طنا من "التقنيات الصحية".

كما أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة توعية واسعة تستهدف 800 ألف شخص بمحافظة (السليمانية) بتمويل من دولة الكويت للوقاية من فيروس (كورونا) واحتوائه في المحافظة.