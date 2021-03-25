وزير الخارجية الكويتي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الإماراتي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تسلم وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت مطر حامد النيادي وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الخميس في ديوان عام وزارة الخارجية.

وتمنى الشيخ أحمد ناصر المحمد للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الأخوية المتينة والوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.