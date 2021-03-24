"الأرصاد": استمرار الرياح النشطة لبداية الليل والغبار يستمر حتى ساعات الصباح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار نشاط الرياح إلى بداية الليل على أن تبدأ الأجواء في البلاد بالتحسن التدريجي من منتصف الليل ويستمر الغبار العالق إلى ساعات الصباح الأولى من يوم غد الخميس على بعض المناطق.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن طقس البلاد يشهد حالة من عدم الاستقرار متأثرا بامتداد منخفض جوي سطحي يؤدي الى نشاط الرياح تزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار.

وأضاف أن سرعة الرياح تصل إلى حد العاصفة الترابية تقل معها الرؤية الافقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق خصوصا المكشوفة وتؤدي إلى ارتفاع الموج أكثر من 7 أقدام.