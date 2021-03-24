رئيس نقابة البترول الوطنية دعا الى تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع النقابة بتكويت مختلف الوظائف في القطاع النفطي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طالب رئيس نقابة عمال شركة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري رئيس مؤسسة البترول الكويتية ورؤساء الشركات النفطية بقبول جميع المهندسين الكويتيين المجتازين للاختبارات حاليا وتوفير الشواغر اللازمة لتعينهم بمختلف شركات القطاع النفطي فورا .

وقال الهاجري في تصريح ل صحفي " ان هؤلاء المهندسين ابناء الكويت استمروا دون عمل على مدى ٣ سنوات بانتظار فتح المجال للتعيين بالقطاع النفطي في ظل وجود شرط تعجيزي يمنع من انضم الى التأمينات الاجتماعية في اي وظيفة حكومية من التقدم للتعيين بالقطاع النفطي مطالبا بإلغاء هذا الشرط بشكل عاجل .

وشدد على ان هذا الشرط التعجيزي يمنع تلك الكفاءات الكويتية المتميزة من القيام بدورها المستحق في بناء وطننا والنهوض به في اي موقع بالدولة لحين فتح باب التعيين بالقطاع النفطي .

ودعا الهاجري الى الاسراع بتعيين جميع من اجتازوا المفاضلة وعدم المماطلة في ذلك ، خاصة وانهم كفاءات وطنية مستحقة للتعيين وتتميز بأفضل مستوى تعليمي سواء من جامعة الكويت او الجامعات الدولية المرموقة .

واوضح الهاجري ان الاستثمار الوطني الحقيقي هو الاستثمار في العنصر البشري مضيفا القول " نحن في بلد نفطي ومن المفترض ان يكون لدينا اكتفاء ذاتيا من العمالة الوطنية الماهرة ونصدرها لدول الجوار ".

واستذكر الهاجري كيف ضربت العمالة الاجنبية قليلة الكفاءة مصالح الكويت عرض الحائط وهربوا الى خارج البلاد مع بدايات ازمة كورونا , بينما قامت الكفاءات الوطنية من شباب الكويت بتشغيل جميع المنشآت والمشاريع النفطية سواء القائمة منها او الجديدة على اكمل وجه وبأعلى درجة من الكفاءة العالمية .

واضاف قائلا " مستمرون في دعم تعيين الكفاءات الوطنية أبناء هذا الوطن من المهندسين الى ان يتم قبولهم جميعا في مختلف منشات القطاع النفطي وشركاته لانهم الاحق والاجدر بالحفاظ على مقدرات الوطن وثرواته ".

ودعا الهاجري في ختام تصريحاته الى احترام تنفيذ جميع بنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة بتكويت مختلف الوظائف في القطاع النفطي وهو " المطلب الذي نتمسك بتنفيذه كاملا ولن نسمح بالمماطلة في ذلك " .