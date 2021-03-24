صاحب السمو أمير البلاد يتلقى رسائل تهنئة بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تلقى حضرة صاحب السمو أمير البﻼد الشيخ نواف اﻷحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- رسائل تهنئة من إخوانه معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس اﻷمة وسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ ناصر المحمد اﻷحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الفريق أول م . الشيخ أحمد نواف اﻷحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني أعربوا فيها عن خالص التهنئة بمناسبة عودة سموه -حفظه الله- إلى أرض الوطن العزيز بعد إجراء الفحوصات الطبية المعتادة التي تكللت بفضل الله تعالى ومنته بالتوفيق والنجاح سائلين المولى جل وعﻼ أن يمتع سموه -رعاه الله- بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحفظه قائدا حكيما وراعيا لمسيرة النهضة التنموية الزاخرة باﻹنجازات التي تسمو بمكانة الوطن وترتقي به تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البﻼد -حفظه الله ورعاه- وسمو ولي العهد -حفظه الله-.

وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البﻼد الشيخ نواف اﻷحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- برسائل شكر جوابية ضمنها سموه -حفظه الله- خالص شكره على ما عبروا عنه من فيض المشاعر الطيبة ومن صادق الدعاء بهذه المناسبة مبتهﻼ سموه إلى الباري عز وجل بأن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة اﻷمن واﻷمان والرخاء ويوفق أبناءه لخدمته ورفعة شأنه وأن يسبغ على الجميع موفور الصحة والعافية.