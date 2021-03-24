هيئة أسواق المال تشارك في الندوة المرئية حول التقنيات المالية (FinTech)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شاركت هيئة أسواق المال يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2020، في الندوة المرئية المنظمة من قبل مؤسسة Paris EuroPlace، ممثلة عثمان ابراهيم العيسى - نائب رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي بالإنابة، وجاءت هذه المشاركة بدعم من سفارة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت، لمناقشة موضوع التقنيات المالية، حيث استعرضت عدة شركات فرنسية أعمالها ومقترحاتها حول استخدام التقنيات المالية في مجال الأعمال.

وتأتي مشاركة الهيئة استكمالا لمذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين مؤسسة Paris EuroPlace في اكتوبر 2019، لتطوير التعاون في مجال التحول الرقمي، وتبادل الخبرات ودعم تطوير التمويل المستدام، الى جانب المشاركة في تنظيم ندوات ومؤتمرات وتيسير تبادل المعلومات.

وقد شارك في هذه الندوة الى جانب الهيئة معالي سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الكويت اّن كلير ليجندر، بالإضافة الى عدد من الشركات والمؤسسات الفرنسية والكويتية، وتجدر الاشارة الى ان Paris EuroPlace مؤسسة غير ربحية وهي الجهة المعنية بالتطوير والترويج لباريس كمركز مالي دولي.