منصة كويت مسافر"KuwaitMosafer" للتحقق من اللقاحات التي تمت داخل وخارج دولة الكويت لجميع القادمين من خلال مطار الكويت الدولي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس التنفيذي لشركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) حسن الحوري بأنه: بناء علي القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء الكويتي فقد تم إعفاء ثلاث فئات من المسافرين القادمين إلى الكويت ممن تلقوا اللقاحات من الحجر المؤسسي الإلزامي. ويشمل ذلكالذين تلقوا جرعتين من اللقاح ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين ، أو من تلقى جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع. وأيضاً من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين.

وستساعد منصة "كويتمسافر" Kuwaitmosafer.gov.kw في التحقق من اللقاحات الصادرة في الكويت من خلالشهادة لقاح Covid-19 عبر الإنترنت.

وأشار الحوري أن شهادة لقاح Covid19 علي قدم المساواة مع الابتكارات العالمية التي تحاول تنفيذ سياسات مراقبة الحدود من أجل ممارسات السفر الأكثر أمانًا، كما تم تطوير هذه الخدمة منقبل شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) بالتعاون مع الادارة العامة للطيران المدني.

منصة كويتمسافر (KuwaitMosafer) هي الأولى من نوعها على الإنترنت لتسهيل متطلبات السفرللمسافرين عبر مطار الكويت الدولي. وترتبط منصة كويت مسافر (KuwaitMosafer) بشكل مباشر من خلال الانترنت بسجلات اللقاح الخاصة بوزارة الصحة الكويتية ، ويتطلب بكل بساطة من القادمين لدولة الكويت

إستكمال التسجيل الإلزامي على المنصة والحصول علي رمز التحقق QR code السريع عندالمغادرة إلى أو الوصول إلى مطار الكويت الدولي.

وأشار الحوري أنه عن طريق رمز التحقق السريع QR code والمرتبط عن طريق الانترنت بقاعدة بيانات اللقاح في وزارة الصحة تستطيع شركات الطيران و مقدمي الخدمات الأرضية في المطارات منالحصول على أو مشاركة سجلات اللقاح وموثوقية مصدرها، وعدد الجرعات ونوعها التي تمت في الكويت، مما يسهل الإجراءات ويلغي الحاجة إلى حمل الوثائق الورقية عندالسفر حيث تتم العملية برمتها عبر الإنترنت وتضمن الأمان الكامل وخصوصية بياناتسجلات الأفراد في جميع الأوقات ويتم تقديم هذه الخدمة لجميع الركاب.

من خلال شهادة لقاح Covid-19، يمكن للركاب الاطلاع علي سجل التطعيم الخاص ومشاركة رمز التحقق الخاص بهم QR Code وتتبع متطلبات التطعيم الإضافية. وبلا شك تتيح المنصة الآلية السريعة والمبسطة لإنجاز الإجراءات المتعلقة باللقاح.

وأضاف الحوري أن:

شركة ناس تتواصل حالياً مع المنظمات الدولية المتخصصة لربط ودمج أنظمة التحقق المتماثلة للمسافرين المتجهين إلى دولة الكويت والذين تم تطعيمهم خارج الكويت ، وتبذل الشركة قصارى الجهود للاستفادة منمنصة "كويت مسافر" لتسهيل إجراءات السفر للجميع في المستقبل القريب ، مما سيساهم أيضاً في دفع العودةالآمنة إلى الأنشطة اليومية العادية في البلاد.