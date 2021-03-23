وظائف إدارية شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو روان للحفر:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الخدمات اللوجستية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو اللوجستيات، أو إدارة سلسلة التوريد).

– مدير المستودع: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة المخزون.

– أخصائي علاقات البائعين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة أرامكو روان للحفر:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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