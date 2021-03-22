وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو تقنية المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

– رئيس وحدة إدارة استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو تقنية المعلومات، أو الإدارة، أو الاقتصاد)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 إبريل 2021م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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