وظائف إدارية شاغرة في STC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مهني نمو تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، المالية).

– خبير تقنية المعلومات والاتصالات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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