وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مصفاة سامرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين الخريجين وذوي الخبرة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأبرزت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة الصناعية، أو إدارة الأعمال).

– مستشار التخطيط المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– فني أجهزة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، أو تكنولوجيا الأجهزة).

التقديم على وظائف شركة مصفاة سامرف:

وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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