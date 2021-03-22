وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الشركة في كل من حائل، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس الصحة والسلامة والأمن (الرياض).

– مستشار الصحة والسلامة والأمن (حائل).

– مدير تطوير المنتج (للسعوديين/ الخرج).

– مدير وسائل الإعلام الرقمية والاجتماعية (الرياض).

– مهندس الأجهزة والمعدات (الخرج).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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