16 وظيفة شاغرة بجامعة أم القرى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة أم القرى، مُمثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية، عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية المؤقتة (16 وظيفة) من خلال برامج الدراسات العليا المدفوعة (عالي)، وبرامج كوادر السلامة والصحة المهنية (كوادر)، لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط الوظائف:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم متفرغًا.

3- اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

الطلبات:

مع ضرورة إرفاق الوثائق التالية إلكترونيًّا:

– صورة الهوية الوطنية.

– السيرة الذاتية.

– صورة من المؤهل العلمي.

– صورة من الخبرات العملية.

– صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 08/ 08/ 1442هـ الموافق 21/ 03/ 2021م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 12/ 08/ 1442هـ الموافق 25/ 03/ 2021م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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