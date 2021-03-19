وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مسؤول التوظيف”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وأوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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