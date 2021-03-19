شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في شركة الرقيب التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للجنسين في شركة الرقيب التجارية
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وجدة.
تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير متجر (الخبر).
– مسوق/ تاجر مرئي (جدة).
– منسق التوصيل (جدة).
– أمين المخزن (جدة).
التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
شارك الخبر