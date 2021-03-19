وظائف شاغرة للجنسين في شركة الرقيب التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير متجر (الخبر).

– مسوق/ تاجر مرئي (جدة).

– منسق التوصيل (جدة).

– أمين المخزن (جدة).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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