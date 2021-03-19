وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سيمينس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مبيعات/ الحلول والخدمات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، والهندسة الإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وعلوم الكمبيوتر).

– رئيس شركة سيمنز العقارية (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الإدارة).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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