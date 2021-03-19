وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني/ فنية معلوماتية صحية (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب أول/ طب الأسرة (عدد وظيفتين).

– استشاري طب أطفال عام (عدد وظيفتين).

– استشاري الجراحة العامة.

– استشاري التشريح وأمراض الأنسجة.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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