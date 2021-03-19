وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة المشاريع)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير العمارة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول التعليم: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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