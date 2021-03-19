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#وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

#وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي اقتصادي”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وبيّنت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو الإحصاء)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للإحصاء:

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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