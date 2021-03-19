10 #وظائف فنية شاغرة لدى شركة نوماك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك للتشغيل والصيانة “NOMAC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (10) وظائف فنية شاغرة للرجال، على مسمى “مشغل معدات”؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وبيّنت شركة نوماك أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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