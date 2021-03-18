الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة المحتوى

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال وإدارة العلاقات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو سلسلة التوريد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة عمليات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة الصناعية)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مدير تطوير الأعمال/ التشييد والبناء: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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