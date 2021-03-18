وظائف نسائية شاغرة في شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “مشرف التوظيف”؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف متاحة للسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات (الموارد البشرية، الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م.

وأفادت شركة المراعي أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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