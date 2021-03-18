وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الاتصالات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المبيعات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

– مدير قسم تصميم المحفظة: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

– مدير قسم تميز المنتج: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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