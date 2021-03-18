وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أصول ثابتة ومخزون: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– أخصائي تخطيط موارد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات).

– أخصائي مخزون: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي عقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، القانون).

التقديم على وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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