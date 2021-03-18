وظائف شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أشعة صوتية للقلب (عدد 3 وظائف).

– استشاري عيون عام.

– فني غازات طبية (عدد وظيفتين).

– فني مختبر (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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