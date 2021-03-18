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#وظائف هندسية شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

#وظائف هندسية شاغرة لدى خدمة ضيوف الرحمن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، على مسمى “مهندس أول البيانات”؛ وذلك للعمل بإدارة الإستراتيجية بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

شروط وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو علوم المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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