وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة ياسرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تخطيط الأعمال وإدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مدير تخطيط التصنيع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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