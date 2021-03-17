14 #وظيفة شاغرة في الصادرات السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تنمية الصادرات السعودية:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مكتب الإستراتيجية.

– أخصائي علاقات عامة وإعلام.

– أخصائي أول تخطيط إستراتيجي (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول تسويق.

– أخصائي أول مطابقة الأعمال (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين.

– مدير إدارة التقييم والاستشارات.

– مدير إدارة تدريب وتعليم المصدرين.

– مدير إدارة التواصل المؤسسي.

– مدير الشؤون القانونية.

– مدير إدارة عمليات الموارد البشرية.

– مدير المراجعة الداخلية.

التقديم على وظائف الصادرات السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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