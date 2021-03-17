شكرا لقرائتكم طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17
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طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة
لحملة الدبلوم فما فوق للعمل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في مجال الطيران بمدينة جدة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية.
المسمى الوظيفي:
– مدير سلامة الجودة.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس أو دبلوم الطيران.
– خبرة في إدارة السلامة والجودة والأمن (تصل إلى 4 سنوات).
– الخبرة التشغيلية المتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي تقدمها المنظمة.
– الخلفية الفنية لفهم الأنظمة التي تدعم العمليات أو المنتج / الخدمة المقدمة.
للتقديم على الوظائف ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا ، يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب لينكدإن Linkedin.
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