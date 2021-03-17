طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة

– مدير سلامة الجودة.

– درجة البكالوريوس أو دبلوم الطيران. – خبرة في إدارة السلامة والجودة والأمن (تصل إلى 4 سنوات). – الخبرة التشغيلية المتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي تقدمها المنظمة. – الخلفية الفنية لفهم الأنظمة التي تدعم العمليات أو المنتج / الخدمة المقدمة.

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