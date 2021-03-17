وظائف

طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

طيران أديل تعلن عن وظائف شاغرة

لحملة الدبلوم فما فوق للعمل

متابعات الخليج 365 - الرياض


أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في مجال الطيران بمدينة جدة، وذلك وفقا للتفاصيل التالية.

المسمى الوظيفي:

– مدير سلامة الجودة.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس أو دبلوم الطيران.

– خبرة في إدارة السلامة والجودة والأمن (تصل إلى 4 سنوات).

– الخبرة التشغيلية المتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي تقدمها المنظمة.

– الخلفية الفنية لفهم الأنظمة التي تدعم العمليات أو المنتج / الخدمة المقدمة.

للتقديم على الوظائف ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا ، يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب لينكدإن Linkedin.

شارك الخبر

شارك الخبر




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا